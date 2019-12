Occasione speciale per 4 prodotti Honor con MediaWorld ed Unieuro a fine 2019

Arrivano nuove promozioni ufficiali firmate Honor, come ufficializzato di recente dalla divisione italiana, che ci accompagneranno fino alle feste di Natale con quatto prodotti a prezzo concorrenziale. Dopo aver esaminato più da vicino i nuovi piani del produttore dal punto di vista degli aggiornamenti software, come avrete notato tramite il nostro approfondimento di questa mattina, oggi 16 dicembre ritengo utile analizzare quali dispositivi saranno disponibili a prezzi vantaggiosi presso i punti vendita MediaWorld ed Unieuro che hanno deciso di partecipare all’iniziativa.

Tutte le offerte Honor con MediaWorld e Unieuro

Analizzando più da vicino le singole offerte riguardanti i prodotti Honor, occorre partire necessariamente dal cosiddetto Honor 9x, in offerta speciale a 229,99 euro presso gli store MediaWorld e Unieuro. A tal proposito, l’offerta si può ritenere valida dal 13 al 24 dicembre. Allo stesso tempo, va detto che dal 6 al 31 dicembre Honor 20 si potrà acquistare in offerta con una promozione utile per portarsi a casa il modello a 349,90 euro. Insomma, una settimana in più per valutare eventuali vantaggi associati all’acquisto di questo modello.

L’ultima opportunità riguardante il mercato smartphone, per quanto concerne la promozione riportata oggi, si concentra sull’offerta valida dal 15 al 24 dicembre, utile per acquistare Honor 20 Lite al prezzo di 199,99 euro. Nella nota ricevuta, si parla anche di Honor Band 5, anche se in questo caso non è stato menzionato il prezzo in promozione, né la data di scadenza riguardante la campagna attualmente in corso.

Insomma, nell’ambito di queste nuove offerte Honor ufficiali bisogna fare attenzione sia alle singole date di scadenza per i singoli modelli che sono stati inclusi, sia ai vari punti vendita MediaWorld ed Euronics che hanno deciso di partecipare o meno alla promozione. Avete già provato presso alcuni store? Raccontateci pure la vostra esperienza nell’area dei commenti.