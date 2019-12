Non a tutti funziona 18app: alcune dritte per gestire eventuali problemi

Arrivano alcune segnalazioni in queste ore in merito ad utenti che stanno riscontrando problemi con 18app, il noto servizio dedicato ai giovanissimi di cui vi abbiamo parlato a più riprese sulle nostre pagine. Secondo quanto riportato da diversi iscritti alla piattaforma, infatti, da alcune ore a questa parte non funziona, con lamentele soprattutto da parte di coloro che non riescono a portare a termine nemmeno il login. Proviamo pertanto a fare il punto della situazione, con potenziali soluzioni.

Il migliore approccio ad eventuali problemi con 18app

Qualora stiate riscontrando problemi di varia natura con 18app, dovrete per prima cosa avere come punto di riferimento le informazioni di base sul fronte assistenza. A tal proposito, si fa presente che per l’assistenza tecnica 18app dedicata, il numero da comporre è 800991199. Il funzionamento è assicurato dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, con orari compresi dalle 9 alle 16.30. Per quanto riguarda l’assistenza tecnica spid, invece, troverete personale qualificato per le vostre esigenze al numero 0682888736. Anche qui vanno ricordati gli orari, da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 16.

Per quanto riguarda eventuali problemi con 18app trapelati post accesso, occorre entrare dapprima in POSTEID abilitato a SPID, per poi cliccare su GESTISCI POSTEID e su “accedi”. Inserite a questo punto le vostre credenziali. Una volta entrati nel vostro profilo SPID, controllate che sia tutto ATTIVO. A proposito della voce “blocco temporaneo del profilo”, accertatevi che sia tutto su DISABILITATO e OFF. In caso contrario, modificate. Nella sezione I TUOI DATI, verifica che sia tutto in ordine.

Infine, controllate che la carta d’identità non sia scaduta. Insomma, a questo punto avete sicuramente qualche informazione in più per approcciare al meglio i problemi potenziali con 18app, anche sul fronte login e assistenza secondo quanto raccolto oggi 16 dicembre. Tuttavia, ci sono alcune informazioni extra che dovrete considerare, nel caso in cui abbiate un’età “al limite” con il compimento dei 18 anni, visto che in rete c’è spesso e volentieri molta confusione sotto questo punto di vista.

Nello specifico, lo staff di recente ha replicato ad alcune domande specifiche che si sono susseguite all’interno della pagina ufficiale di 18app. In tanti, tra coloro che sono nati nel 2001, ancora non sanno come approcciare al meglio questo mondo. A tal proposito viene annunciato quanto segue: “Se sei del 2001 e hai compiuto 18 anni puoi richiedere spid, la tua identità digitale. Per registrarti su 18app.it dovrai aspettare: non c’è ancora una data ufficiale. Segui i nostri profili per rimanere aggiornata“.

Qualora vi stiate chiedendo il motivo di tale attesa, sempre 18app tramite feedback ufficiali e pubblici fa sapere che come avviene già da tre edizioni, per la partenza del bonus cultura occorre aspettare la pubblicazione del decreto attuativo e la successiva attivazione della piattaforma 18app. Staremo a vedere come evolveranno le cose sotto questo punto di vista, in attesa che ci sia un riscontro anche a proposito dei problemi che in tanti hanno riscontrato proprio in questi giorni provando ad effettuare il login. A voi come stanno andando le cose all’interno della piattaforma? Avete fatto i conti con qualche anomalia di natura tecnica? Fatecelo sapere tramite un riscontro a fine articolo.