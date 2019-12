Netflix annuncia Special 2, rinnovata la serie prodotta da Jim Parsons sulla vita di un ragazzo gay disabile

Nel recensirla ne avevamo parlato come di una comedy di cui non sapevamo di aver bisogno, e non dobbiamo esser stati gli unici a pensarlo. Netflix, infatti, annuncia finalmente i suoi piani per Special 2, una nuova stagione in otto episodi della serie creata da Ryan O’Connell e prodotta da Jim Parsons.

Ispirata all’autobiografia dello stesso Ryan O’Connell, intitolata I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves, la serie racconta della vita di Ryan Hayes, ragazzo gay affetto da una forma lieve di paralisi cerebrale. Dopo un banale incidente d’auto il giovane ha l’opportunità di svolgere un tirocinio come blogger presso la rivista online Eggwoke.

Frustrato da anni di vincoli imposti dalla disabilità, Ryan mente ai nuovi colleghi e attribuisce la causa delle sue difficoltà motorie allo stesso incidente. Decide quindi di cogliere quest’inattesa opportunità e provare ad affrontare la vita da una prospettiva diversa, dando un colpo di spugna alle limitazioni imposte dalla paralisi cerebrale. La quotidianità, com’è ovvio, riserva però a Ryan un certo numero di lezioni, dalle quali è costretto a trarre più sani insegnamenti per la sua vita.

Special 2 riprenderà il filo della narrazione a partire dagli eventi conclusivi della prima stagione, ma non è ancora chiaro se gli episodi manterranno il formato da 15 minuti o si estenderanno fino a raggiungere i 30. O’Connell ha manifestato più volte il desiderio di avere più tempo a disposizione per approfondire le storyline dei suoi personaggi, così come di ampliare il team di creativi responsabili della sceneggiatura.

In attesa di conoscere altri dettagli, le certezze si limitano al ritorno del cast principale della serie, composto dallo stesso Ryan O’Connell, da Jessica Hecht e Punam Patel. I produttori esecutivi continueranno a essere Ryan O’Connell; Jim Parsons, Eric Norsoph e Todd Spiewak per That’s Wonderful Productions; Anna Dokoza; Campfire.

Nonostante il rinnovo ufficiale di Special su Netflix arrivi solo a distanza di mesi dal rilascio della prima stagione, la buona notizia era nell’aria da tempo. Oltre all’incrollabile sostegno di Jim Parsons, che già quattro anni fa ha acquistato i diritti per l’adattamento del libro, sono senz’altro valse le tre nomination conquistate agli Emmy 2019, così come l’apprezzamento di critica e pubblico per la performance di O’Connell.

Ricordo che credevo di non saper recitare, pensavo che non ce l’avrei mai fatta. Non mi sono mai considerato un attore, né era previsto che interpretassi me stesso. È stata una sfida, ha ammesso all’Hollywood Reporter tempo fa nel commentare le nomination, e adesso sento che avrei sempre voluto recitare, ma non me ne sono mai dato la possibilità, perché in quanto persona gay disabile mi sono sempre messo dei grossi limiti.

Continua quindi con otto nuovi episodi la marcia trionfale di Ryan O’Connell e di Special 2, in arrivo su Netflix con ogni probabilità nel 2020.