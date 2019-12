Max Pezzali raddoppia a San Siro dopo il tutto esaurito: biglietti in prevendita per la nuova data

Una grande festa, anzi due! Max Pezzali raddoppia a San Siro: saranno due i concerti San Siro canta Max che si terranno allo Stadio Meazza di Milano nel 2020.

Dopo il sold out lampo del primo appuntamento, se ne aggiunge un secondo. La prima data – che ha fatto registrare il tutto esaurito – è quella di venerdì 10 luglio; la seconda si terrà invece il giorno successivo, sabato 11 luglio 2020.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di martedì 17 dicembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di domenica 22 dicembre 2019.

Per Max Pezzali cantare a San Siro è un sogno che si realizza, e che oggi raddoppia. Saranno due le serate dedicate alla musica di Max Pezzali nel 2020, due appuntamenti unici che portano l’artista ad esibirsi in uno stadio per un concerto intero sulle note dei pezzi evergreen della sua carriera.

Dal percorso al fianco degli 883 alla carriera solista, i due concerti di Max Pezzali a San Siro ripercorreranno le tappe fondamentali dei suoi anni discografici attraverso canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle storie di intere generazioni.

“Per me l’idea di cantare a San Siro è inspiegabile, devo ancora metabolizzarla: è come un sogno che ho sempre avuto paura di sognare perché troppo grande e bello. – Racconta Max Pezzali, e continua – Un sogno così bisogna meritarselo e ora so di voler mettere tutto me stesso per poterlo realizzare e per far vivere una serata unica e indimenticabile alle persone che verranno a cantare con me le mie canzoni. Per me sarà sicuramente sarà memorabile“.

In scaletta ci saranno i brani che hanno segnato la storia della musica italiana e raggiunto l’orecchio di intere generazioni che il 10 e l’11 luglio si troveranno sotto lo stesso palco per ripercorre insieme all’artista i più grandi successi del suo repertorio, un viaggio musicale attraverso le hit di Max Pezzali, canzoni ancora oggi tra le più suonate della musica italiana.

I concerti di San Siro Canta Max saranno eventi irripetibili che. Da Nord Sud Ovest Est a Come Mai, passando per Sei Un Mito e L’Universo Tranne Noi, fino ai successi più recenti: San Siro festeggerà con Max Pezzali più di 25 anni di carriera, dando vita a quello che si prospetta un immenso karaoke a cielo aperto.

I prezzi dei biglietti per San Siro canta Max.

I prezzi dei biglietti per i concerti di Max Pezzali a San Siro vanno dai 35 euro del terzo anello blu e verde e del primo, secondo e terzo anello laterale con visibilità limitata ai 69 euro del primo anello rosso numerato e del Pit Gold. Ai prezzi indicati va aggiunto il diritto di prevendita.

Di seguito i prezzi, settore per settore.

1° Anello rosso numerato: € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

1° Anello blu numerato: € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

1° Anello verde numerato: € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

2° Anello rosso numerato: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

2° Anello blu numerato: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

2° Anello verde numerato: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

3° Anello rosso numerato: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

3° Anello blu numerato: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

3° Anello verde numerato: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° – 2° – 3° Anello visibilità limitata numerati: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Prato: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

Pit Gold: € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita