Joker combatte in Mortal Kombat 11: trailer italiano per il villain di Batman

Le arene di Mortal Kombat 11 su PC, PlayStation 4, Xbox One e addirittura Nintendo Switch sono ancora affollatissime. Mentre il rivale Street Fighter 5 si prepara a reincarnarsi in una nuova edizione in gran spolvero – la Champion Edition, presentata di recente da Capcom -, il picchiaduro più brutale e sanguinolento della generazione è tornato a mostrare muscoli e combo sul palco dei Game Awards 2019, grande evento dedicato ai videogame in cui sono stati premiati i migliori titoli approdati sugli scaffali fisici e digitali nel corso dell’anno, così come mostrate tante novità in uscita, tra progetti inediti e produzioni già note.

Tra queste ultime, come dicevamo, proprio Mortal Kombat 11. Gli sviluppatori di NetherRealm Studios e il publisher Warner Bros. Games hanno approfittato allora della kermesse californiana – trasmessa in tutto il mondo in diretta streaming – per alzare il sipario su Joker, nuovo lottatore giocabile. Il villain per eccellenza di Batman è un personaggio assai caro al team capitanato da Ed Boon, essendo apparso anche nel “cugino” Injustice e tornando molto più indietro in Mortal Kombat vs DC Universe del 2008, realizzato dalla scomparsa Midway.

Dopo aver confermato il suo debutto su tutte le piattaforme per il 28 gennaio, oggi Warner infiamma ancora di più l’hype di appassionati e curiosi con un trailer completamente doppiato in italiano, che mostra di nuovo la versione poligonale del Joker in Mortal Kombat 11 – potete guardarlo anche voi cliccando sul tasto Play poco più in alto. Nell’edizione nostrana, l’arcinemico dell’Uomo Pipistrello avrà la voce di Riccardo Peroni, che lo ha già doppiato nella serie Batman Arkham e nel cartone animato degli anni ’90. Purtroppo la clip non mostra ancora combo e mosse del nuovo combattente, ma solo la sua scena introduttiva prima di dare il via alla lotta.

Vi ricordiamo ancora una volta che l’arrivo di Joker in Mortal Kombat 11 è fissato per il 28 gennaio 2020, giorno in cui tutti gli acquirenti del Kombat Pass potranno scaricarlo gratuitamente. Tutti gli altri potranno comprarlo separatamente una settimana dopo, ai primi di febbraio. Voi cosa ne dite, siete interessati?