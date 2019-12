Il trailer di You 2 sulle note di Creep, la storia si ripete con una nuova ossessione (video)

Il primo trailer di You 2 fornisce un’ampia panoramica su quella che sarà la trama dei nuovi episodi, disponibili su Netflix dal 26 dicembre. Un anno dopo il suo debutto, il thriller sullo stalking tratto dall’omonimo romanzo di Caroline Kepnes torna con 10 nuovi capitoli tratti dal secondo romanzo della serie, Hidden Bodies. E di corpi da nascondere ce ne saranno, a giudicare dalle prime immagini.

Nel trailer di You 2 il protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley), reduce dall’assassinio della sua compagna, appare intenzionato a rifarsi una vita a mettere da parte il passato che lo tormenta e in particolare il senso di colpa per l’omicidio di Beck. Ora si fa chiamare Will Bettelheim, si è trasferito a Los Angeles e cerca di crearsi una nuova identità, ma finisce per cedere ancora una volta alla sua natura. Goldberg si ritrova a stalkerare un’altra ragazza, Love Quinn (Victoria Pedretti), una cuoca con una vita impegnativa ma apparentemente felice, in cui Joe finirà per introdursi a poco a poco, in modo subdolo, esattamente come ha fatto con Beck nella prima stagione.

Stavolta però c’è una variabile imprevista: è Candace, la sua ex fidanzata tornata a cercarlo per regolare i conti. Alcuni flashback del trailer di You 2 mostrano come Joe abbia tentato di uccidere anche lei in passato, ma senza riuscirci. Ora Candace prova ad evitare che un’altra donna resti vittima dell’idea malata di amore di Joe e prova a mettere in guardia Love Quinn dal ragazzo apparentemente docile e premuroso del quale si sta innamorando. Questo aspetto della trama è completamente diverso rispetto al libro Hidden Bodies, visto che nel primo romanzo Candace è effettivamente rimasta vittima del suo persecutore.

Questa seconda stagione, almeno a quanto si intuisce dal trailer di You 2, fa però di lei un elemento chiave: sarà Candace a cercare di evitare che la nuova storia di Joe si trasformi in un bagno di sangue (“Se lui ti ama, è la cosa più pericolosa del mondo“). Ma non è detto che ci riesca, poiché il trailer mostra il protagonista alle prese con armi, corpi esanimi e soprattutto tanto sangue.

Già dal trailer di You 2, la nuova stagione sembra incappare in quello che è stato il suo più grande difetto nella prima stagione: mescolare in modo ambiguo l’elemento patologico dello stalking con l’idea di amore romantico, confondere i due piani inserendo una storia di violenza psicologica e fisica all’interno di un contesto da commedia romantica che si tramuta in dramma. Una scelta narrativa che ha causato non poche polemiche, spingendo l’attore Penn Badgley a prendere posizione contro le spettatrici “innamorate” del suo folle personaggio.

Ecco il trailer di You 2, sulle note di una cover di Creep dei Radiohead: la seconda stagione arriva su Netflix il giorno di Santo Stefano.