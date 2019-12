I migliori caricatori wireless: la nostra guida all’acquisto

Oggi la tecnologia più utilizzata nella ricarica dei dispositivi mobili è quella wireless, una soluzione estremamente efficiente, che permette di ripristinare l’autonomia degli apparecchi senza usare il filo. Si tratta di una soluzione pratica e funzionale, da usare sia a casa che in viaggio o al lavoro, oppure anche in macchina, acquistando un modello da agganciare alla plancia. La ricarica senza cavo non è però disponibile con tutti i device: bisogna infatti possederne uno compatibile.

Ad esempio, quelli che supportano questa innovativa tecnologia sono alcuni iPhone della Apple, dall’8 fino all’11, modelli di smartphone Huawei, Nokia e Google e i Samsung Galaxy a partire dall’S8. I caricabatterie wireless possono essere singoli, perciò è possibile mettere in carica soltanto un telefono alla volta, oppure multiuso, per ricaricare allo stesso tempo l’Apple Watch, le AirPods e l’iPhone, oppure persino il tablet e l’iPad nei modelli più esclusivi. Vediamo quali sono i migliori caricatori wireless in commercio, compatibili con dispositivi Android e Apple.

H2: Caricatore Wirelesse Choetec (Apple/Android)

Uno dei migliori caricatori wireless economici è il Choetec. un apparecchio di classe energetica A++, pratico e comodo da usare. Questo dispositivo è compatibile con gli smartphone Android Samsung Galaxy, Huawei, LG e Xiaomi, ma funziona senza problemi anche con iPhone 8, X, 11 e le AirPods, le cuffie wireless della Apple. La ricarica rapida con pad centrale ha una potenza da 5 a 10 W, un sistema di protezione contro gli aumenti di temperatura e la sovratensione, inoltre in dotazione c’è un cavo micro-USB.

CHOETECH Caricatore Wireless, 10W Fast Wireless Charger per Galaxy... 【Ricarica Rapida 7.5w&10w】Ricarica wireless da 7.5w per l’IPhone...

【Ricarica i Nuovi Airpods】Ricarica da 5w per le nuove Airpods &...

Caricatore Wireless Limxems (Apple/Android)

Se desideri acquistare un caricabatterie wireless senza spendere troppo, il modello giusto per te è il modello della Limxems. Si tratta di un dispositivo davvero funzionale, un caricatore wireless per iPhone e smartphone Android, compatibile con tantissimi device come il Galaxy S9 e S10 oppure gli iPhone 8, X, XR e 11. Ottima l’efficienza energetica, infatti vanta una classe A+++, la migliore della categoria, con sistema a induzione che supporta la ricarica wireless tramite tecnologia Fast Charger. Apparecchio piccolo e compatto, il Limxems ha una garanzia di 18 mesi, protezione contro i surriscaldamenti e potenza fino a 10W.

Offerta Limxems Caricatore Wireless,Caricabatterie Wireless 10W Ricarica... CARICATORE RAPIDO - Fino a 5V-2A ingresso e 9V-1.2 in uscita, questo...

SICURO E COMPATTO - il certificato è protetto da CE, ROHS e FCC,...

Caricatore Wireless Lecone (Apple/Android)

Un modello pensato per non graffiare smartphone e iPhone durante la carica è il Lecone, un caricabatterie wireless rivestito in tessuto, una soluzione che permette di preservare i device. La potenza di questa piattaforma va da 5 a 10W, è supportata la ricarica wireless rapida ed è compatibile con smartphone Android e iPhone iOS della Apple. La struttura ha un design elegante e moderno, con un sensore a LED laterale che indica lo stato della carica, un sostegno quasi verticale per il telefono e funzioni avanzate di sicurezza, per proteggere i dispositivi contro sbalzi di tensione e sovraccarichi.

Lecone Caricatore Wireless con Tessuto, 10W/7.5W/5W Supporto di... Ricarica con trama del tessuto: il design del tessuto di alta qualità...

Compatibilità e ricarica rapida: ricarica rapida da 10 W per Samsung...

Caricabatterie Wireless Auto Steanum (Apple/Android)

I caricatori wireless non sono utili soltanto a casa, in viaggio o in ufficio, perché anche durante la guida in macchina è possibile approfittare di questa tecnologia, evitando di usare lo scomodo filo. Un modello adeguato è il caricabatterie wireless per iPhone Apple e smartphone Android Steanum, un dispositivo che può essere utilizzato in auto agganciandolo alla bocchetta dell’aria condizionata, dato che la struttura prevede un supporto efficace per non far cadere il device durante la carica. L’apparecchio ha inoltre un perno che permette di ruotare la piattaforma, per spostare il telefono e vedere, ad esempio, una notifica o avviare in tutta comodità la riproduzione della musica.

Offerta steanum Caricatore Wireless Auto,Qi Ricarica Rapida Wireless Auto... [Operazione con una sola mano] Questo prodotto utilizza il principio...

[Modalità di Ricarica] La ricarica wireless veloce (1,4 volte più...

Caricatore Wireless Chaoyetech (Apple/Android)

Tra i migliori caricabatterie per iPhone e device Apple c’è la piattaforma Chaoyetech, compatibile tuttavia anche con smartphone Android. Questo dispositivo vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, con una base che supporta la ricarica veloce con un potenza fino a 10W e tecnologia Wireless QI. È prese]n è veramente perfetto per i fan della Apple, infatti la forma è quella della mela che ricorda il logo dell’azienda americana.

CHAOYETECH Caricatore Wireless, Base di Ricarica Wireless Veloce 10W... RICARICA RAPIDA PER IL TUO CELLULARE - Modello da 7,5W: l'uso...

【PROTEZIONE MULTIFUNZIONALE】 Il design avveniristico lo rende...

Caricatore Wireless Seneo (Apple)

Un modello completo in grado di offrire funzionalità avanzate è il Seneo, un caricabatterie wireless per device Apple potente e multiuso. Dispone infatti di 3 funzioni in una, quindi si possono caricare fino a 3 dispositivi allo stesso tempo, ad esempio mettendo in carica l’iPhone, l’Apple Watch e le AirPods contemporaneamente. La potenza nominale arriva fino a 7,5W, per essere compatibile con le caratteristiche tecniche degli apparecchi dell’azienda di Cupertino, la cui autonomia viene ripristinata in appena 3 ore di carica. Il supporto per AirPods e Apple Watch è offerto insieme alla piattaforma, per un prodotto davvero completo.

Caricatore Wireless L2I 3 in 1 (Apple/Android)

Modello esclusivo di fascia alta, il caricabatterie wireless L2I è un dispositivo pensato appositamente per garantire prestazioni elevate. Il design è ricercato e raffinato, quindi anche soltanto come oggetto d’arredo è piuttosto bello da vedere, tuttavia la vera forza di questo device sta nelle funzionalità. Con il sistema Fast Wireless Charger QI offre una potenza nominale fino a 10W, per ricaricare in pochissimo tempo iPhone iOS della Apple e smartphone Android. Nel rivestimento è presente una spia a LED, con una struttura che consente di lasciare il telefono in piedi, così da poter vedere notifiche e messaggi anche quando il cellulare è in carica.

Caricatore Wireless Choetech 4 in 1 (Apple/Android)

Uno dei migliori caricatori wireless in assoluto è il modello 4 in 1 della Choetech, una piattaforma esclusiva con supporto per la ricarica ultrarapida. Questo dispositivo è compatibile con iPhone iOS, smartphone Android, AirPods, Apple Watch, smartwatch, tablet e iPad. Il punto di forza è la possibilità di collegare fino a 4 device contemporaneamente, una soluzione utile per usarlo in casa per tutta la famiglia, oppure sul luogo di lavoro. La potenza arriva fino a 10W, limitata a 7,5W per gli apparecchi Apple, inoltre la struttura è realizzata con materiale ignifugo e resistente ai graffi, agli urti e in grado di proteggere i dispositivi contro le sovratensioni.