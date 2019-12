I CD di Vasco Rossi da regalare per Natale

Fare un regalo a Natale di grande effetto a un appassionato di Vasco Rossi è piuttosto facile: su Amazon puoi trovare un’ampia selezione di album rimasterizzati, cofanetti e box esclusivi. All’interno dell’e-commerce sono presenti tantissimi lavori del mitico cantautore italiano, in questo modo è possibile accontentare sia un fan accanito che uno alle prime armi. Per quanto riguarda le fasce di prezzo sono disponibili CD musicali per tutte le tasche, altrimenti puoi sempre optare per la variante in vinile, ideale per i puristi del suono. Ecco quali sono i migliori CD di Vasco Rossi su Amazon da regalare per Natale.

Cofanetto Vasco NonStop Live ’19

Tra i migliori CD di Vasco Rossi 2019 c’è un cofanetto davvero unico, ideale per rivivere l’emozione unica dei live del Blasco, Vasco NonStop Live.

In vendita su Amazon, l’opera è stata registrata durante l’ultimo grande tour negli stadi, con il quale il cantautore italiano ha fatto registrare un record assoluto: Vasco, infatti, ha ottenuto il tutto esaurito in ognuna delle 6 date allo stadio San Siro di Milano, con oltre 350 mila spettatori, una vera consacrazione da parte del pubblico.

Il cofanetto Vasco NonStop Live testimonia questo evento incredibile, proponendo le canzoni più belle e suggestive di San Siro 2019 in 2 CD, 2 DVD e Blue Ray con la scaletta completa e la traccia bonus Se Ti Potessi Dire. Si tratta di 2 ore e mezza di pura adrenalina, il meglio di Vasco Rossi dal vivo per ascoltare brani storici come Gli Spari Sopra, Vivere, Albachiara e Sally. Per chi si fosse perso l’evento, il Blasco ha programmato altre 4 date a giugno 2020, il 10 a Firenze, il 15 a Milano in occasione degli I-Days, il 19 a Roma al Circo Massimo e il 26 grande chiusura all’Autodromo di Imola.



In alternativa al cofanetto classico, chi vuole sentire le tracce del tour con la massima qualità audio, può optare per l’edizione in vinile di Vasco NonStop Live. La confezione comprende 4 LP più un 45 giri aggiuntivo con le tracce bonus Se Ti Potessi Dire e La Verità, per una durata di ogni lato di 20 minuti circa. Stiamo parlando di una tiratura limitata di 3000 pezzi, quindi bisogna sicuramente affrettarsi per accaparrarsi questo vinile di Vasco Rossi da regalare a Natale, poiché è stato già annunciato che non verranno eseguite ulteriori ristampe.

Collezione VascoNonStop – Live al Modena Park

Oltre alla versione San Siro 2019, per gli appassionati del Blasco uno dei

migliori CD di Vasco Rossi su Amazon è VascoNonStop, una collezione di 4 CD che racchiudono l’essenza del mega concerto di Modena 2017.

All’interno si possono trovare 69 brani che raccolgono 40 anni di vita artistica di Vasco, un’antologia che rimarrà sicuramente negli annali del rock italiano, un’opera davvero monumentale. Nella confezione vengono proposti anche l’adesivo ufficiale e la bandiera del Modena Park, da portare con sé al prossimo show dal vivo di Vasco Rossi.

Non Siamo Mica Gli Americani! 40° RPLAY Special Edition

Tornando indietro nel tempo, un regalo di Natale perfetto per un vero fan di Vasco Rossi è l’album Non siamo mica gli americani! 40° RPLAY Special Edition, un’edizione particolare disponibile anche in vinile e MP3. Nella versione con supporto CD vengono riproposti brani storici del famoso album prodotto 40 anni fa dalla Sony, con tracce opportunamente rimasterizzate come Albachiara, Sballi Ravvicinati Del 3° Tipo, Fegato, Fegato Spappolato e Quindici Anni Fa. L’operazione tecnica è stata realizzata da Maurizio Biancano, lo stesso che 40 anni fa lavorò alle registrazioni originali del disco del Blasco.

VR 4.0 Box – i primi album di Vasco Rossi rimasterizzati

Grande scelta, se si vuole regalare un cofanetto speciale, è VR 4.0, un box che ripropone i primi 4 album di Vasco Rossi completamente rimasterizzati, disponibili sia in CD che in vinile, per i nostalgici del genere.

L’opera è veramente di alta qualità, con un audio ottimizzato e preciso, che permette di riascoltare le vecchie tracce e assaporarne l’atmosfera unica in ogni minimo dettaglio acustico. All’interno si possono sentire brani celebri come Jenny è Pazza, La Strega, Colpa D’Alfredo e Voglio Andare Al Mare, per rivivere passo dopo passo la scalata al successo di un giovane Vasco Rossi.

Bollicine 1983 – il 6° album in carriera di Vasco rimasterizzato

Nel reparto Amazon CD musicali, un album perfetto di Vasco Rossi da regalare a Natale è Bollicine. Si tratta del 6° lavoro del Blasco uscito nel 1983, rimasterizzato per ridare nuova vita alle tracce del vecchio album. Da ascoltare assolutamente per conoscere il primo Vasco Rossi, l’album contiene brani intensi e forti come Giocala, Una Canzone Per Te, Bollicine, Portatemi Dio e il capolavoro Vita Spericolata. Si tratta di un acquisto perfetto per chi non desidera spendere troppo: infatti, ad un prezzo contenuto, è possibile regalare un pezzo di storia di Vasco Rossi all’inizio della carriera.

Bollicine (Dig.Rem.) Audio CD – Audiobook

11/30/2010 (Publication Date) - Video Delta (Publisher)

Vasco Rossi: The Platinum Collection

Spesso le raccolte rappresentano il regalo migliore a Natale in quanto consentono di offrire un cofanetto con tantissime tracce, un’opzione ideale per fare bella figura e andare sul sicuro. Tra i migliori CD di Vasco Rossi su Amazon è possibile trovare The Platinum Collection del 2006, un box composto da 3 CD prodotto dalla Universal Music, una selezione veramente molto bella e completa delle canzoni più emozionanti e celebri di Vasco.

Alcune musiche sono rimasterizzate da registrazioni in studio, altre invece sono live, con brani come Quanti Anni Hai, Vivere, Gabri, Rewind, Vivere una favola e Dormi, Dormi.

The Platinum Collection Audio CD – Audiobook

02/26/2008 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Il Mondo Che Vorrei 2008

Album uscito nel 2008, Il mondo che vorrei è senza dubbio un eccellente

lavoro di Vasco Rossi, uno degli ultimi apparsi quando ormai l’artista aveva raggiunto la piena maturità e la consapevolezza del suo pubblico. Realizzato a 4 anni di distanza da Buoni e cattivi, questo CD presenta 12 brani inediti con lo stile energetico delle vere rock band degli anni ’80 e ’90. Vasco Rossi è spesso melodico, proponendo riff di chitarra leggeri e fluidi, mai eccessivamente aggressivi, un lavoro che sembra quasi un dialogo intimo tra il Blasco e il suoi fan. Fra le tracce ci sono Gioca Con Me, Colpa Del Whisky e Ho Bisogno Di Te, oltre ovviamente a Il Mondo Che Vorrei.

