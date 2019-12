Esce Immobile 10+1 di Alessandra Amoroso, nuova versione del singolo che ha lanciato la sua carriera

Immobile 10+1 di Alessandra Amoroso sta per arrivare. A darne l’annuncio è l’artista di Galatina, che ha deciso di celebrare i primi 11 anni dal grande successo del singolo con una nuova versione del brano da portare in radio a cominciare dal 20 dicembre.

L’annuncio dell’arrivo di 10+1 di Alessandra Amoroso

Ecco le parole dell’artista, che ha annunciato l’arrivo del brano che ha segnato – più di tutti – la sua ascesa al successo.

Da venerdì 20 dicembre “Immobile 10+1″… la nostra canzone. Una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti, sì, ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica. La canzone che 10 + 1 anni fa mi ha dato la possibilità di essere chi sono oggi.

Continuano quindi i festeggiamenti per i 10 anni di carriera, che si erano aperti con il rilascio del singolo La Stessa. Il brano ha inoltre anticipato l’uscita del disco, al quale ha fatto precedere il rilascio del singolo Trova Un Modo.

Il successo di Mambo Salentino

Lunghissimo il tour che l’ha portata in giro per l’Italia, fino a raggiungere la Sardegna con un grande concerto all’Arena Fiera di Cagliari. Dopo il tour, l’artista ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica per dedicarsi alla famiglia e alla realizzazione di nuovi progetti, ma prima ha preso parte al duetto con i Boomdabash in Mambo Salentino.

I concerti che ha tenuto in tutta Italia sono stari registrati, per cui non è da escludersi che il tour possa trasformarsi in un DVD da rilasciare come ulteriore sorpresa per i numerosi fan della Big Family.

La carriera di Alessandra Amoroso prende il via dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, programma nel quale ha trionfato davanti a Valerio Scanu. Tanti gli album che la separano da quella serata nella quale sollevò la coppa, compreso un disco interamente scritto e prodotto da Tiziano Ferro.

Il boom di Vivere a Colori rappresenta anche il debutto di Alessandra Amoroso alla scrittura. Il testo di Comunque Andare porta infatti la sua firma, insieme a quella illustre di Elisa, che l’ha aiutata a mettere se stessa in musica.

I lavori per l’album dei 10 anni di carriera sono iniziati immediatamente dopo la conclusione dei progetti per Vivere A Colori, disco dal quale ha tratto tante soddisfazioni e certificazioni. Da 10, questo il titolo che ha voluto dare al più recente lavoro discografico, ha estratto La Stessa, Trova Un Modo e Forza e Coraggio.

L’annuncio del ritorno in radio arriva comunque a sorpresa, dal momento che l’artista aveva annunciato una lunga pausa dalla musica che ha avviato dopo la conclusione della tournée che ha dedicato al suo ultimo album di inediti.

Oltre alla musica, Alessandra Amoroso è anche testimonial di parecchie iniziative di solidarietà. L’artista pugliese è infatti testimonial di UNICEF per il Christmas Jumper Day, per il quale ha disegnato i pullover natalizi in vendita nei punti vendita OVS (della quale è già stata testimonial).