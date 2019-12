Del tutto inaspettato il segnale sul jailbreak iOS 13.3 il 16 dicembre per iPhone ed iPad compatibili

Ci sono segnali decisamente inattesi oggi 16 dicembre, per tutti coloro che stanno guardando con interesse il mondo del jailbreak iOS 13.3. Sono mesi che non ci soffermiamo sulla questione, come potrete notare dal nostro ultimo report sul tema, ma questo lunedì ci sono delle novità rilevanti che potrebbero fare la differenza per il pubblico. Proviamo dunque a fare il punto della situazione, in modo che tutti siano consapevoli sul modo in cui stia evolvendo questo particolare contesto nello scorcio finale del 2019.

Gli ultimissimi segnali sul jailbreak iOS 13.3

Le considerazioni odierne sul jailbreak iOS 13.3 nascono da lavoro portato avanti con il progetto checkra1n, in quanto ora possiamo parlare del pieno supporto al recente aggiornamento di Apple. Siamo arrivati alla compatibilità con iOS 13.3 grazie alla nuova versione 0.9.7 beta, il cui merito principale è quello di portare con sé svariate correzioni di bug e modifiche, senza dimenticare il pieno supporto “preliminare” per la Apple TV 4K. Insomma, una mossa per nulla scontata dagli sviluppatori.

Sul fronte bug, come riporta iphoneitalia, abbiamo assistito in questo caso alla risoluzione di un bug che ha impedito alla GUI di riscontrare modifiche nelle modalità del dispositivo, oltre a quello che in passato ha causato il blocco della GUI durante il jailbreak di alcuni modelli di iPad. Dando uno sguardo alle modifiche, emerge anche il fatto che sia stato aggiunto un collegamento al Control Center per l’app tvOS.

Vi ricordo che tra i modelli al momento esclusi da qualsiasi discorso inerente il jailbreak iOS 13.3 abbiamo i vari iPhone 5s, iPad Mini 2, iPad Mini 3 ed iPad Air. Staremo a vedere se le cose cambieranno a medio termine sotto questo punto di vista. Nel frattempo fate molta attenzione ai dettagli emersi nello scorcio finale del 2019 sulla naturale evoluzione di questo progetto.