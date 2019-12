Consegne Amazon in tempo per Natale? Solo secondo il calendario ufficiale

Le consegne Amazon arriveranno tutte in tempo per Natale? Per l’appuntamento sotto l’albero del 24 dicembre non manca davvero tanto e per chi si appresta ad acquistare sul sito di Jeff Bezos qualche offerta della vetrina delle feste, sarà un bene tenere a mente il calendario delle spedizioni garantite dal grande store.

Chi non ha nessun abbonamento Prime ma vuole approfittare solo della spedizione gratuita, non dovrà andare oltre mercoledì 18 dicembre per gli acquisti. La specifica modalità di consegna in effetti, pur garantendo il servizio gratuito su ordini superiori ai 29 euro, non avviene se non entro 4 o 5 giorni lavorativi. Per questo motivo, proprio l’appuntamento di dopodomani è l’ultimo utile prima della vigilia di Natale. Discorso abbastanza simile per le spedizioni standard entro tre giorni lavorativi che non potranno essere inoltrate oltre giovedì 19 dicembre.

Tutt’altra time line per i possessori di un abbonamento Amazon Prime. Mantenendo la promessa di consegne illimitate su oltre un milione di prodotti in un solo giorno lavorativo, ecco che gli abbonati a questo servizio potranno ancora pensare al dono speciale da farsi o da fare fino a lunedì 23 dicembre. In ogni caso, appunto per la vigilia di Natale, i pacchi regalo saranno posizionati sotto l’albero.

Le consegne Amazon andranno anche oltre il giorno 23 dicembre ma per un numero limitato di clienti in aree servite da specifico servizio. Chi potrà usufruire, ad esempio, della Consegna Oggi (sempre con abbonamento Amazon Prime) potrà farlo fino allo stesso giorno della vigilia e dunque fino al 24 dicembre. Caso limite ma pure molto apprezzato, ad esempio nella città di Milano, è quello del servizio Prime Now. Sia la spesa per la tavola delle feste che gli stessi regali potranno essere consegnate fino alle ore 22 del 24 dicembre, in finestre temporali di circa 2 ore. In quest’ultimo caso più che negli altri le occasioni per approfittare di qualche affare davvero last minute non mancheranno ancora.