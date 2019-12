Cast e personaggi di Ognuno è Perfetto con Edoardo Leo e giovani esordienti: la disabilità raccontata in commedia

Il tradizionale detto “nessuno è perfetto” si trasforma e diventa nella nuova serie di Rai1 un’inno alla valorizzazione della diversità: cast e personaggi di Ognuno è Perfetto, il progetto in 3 puntate che punta a raccontare la disabilità con i toni della commedia, debuttano sull’ammiraglia Rai lunedì 16 dicembre in prima serata.

Gli attori Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli, Piera degli Esposti sono affiancati nella serie dai giovanissimi protagonisti, gli esordienti Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall’Armi e Valentina Venturin, ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down che interpretano personaggi connotati da una forte personalità.

I personaggi di Ognuno è Perfetto ruotano intorno al protagonista Rick (Gabriele di Bello), un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down deciso ad inseguire i propri sogni e a fare nella vita ciò che più ama. Stanco di lavoretti precari, decide di cercare un impiego vero: quando grazie ad un amico trova lavoro nel reparto packaging dell’Antica Cioccolateria Abrate, una piccola azienda diretta da Miriam (Cristiana Capotondi) e fondata dalla famiglia di sua madre Emma (Piera degli Esposti), incontra una realtà speciale. Il reparto è guidato infatti da uno straordinario gruppo di ragazzi disabili con i quali Rick fa amicizia: Cristian (Lele Vannoli), il gigante buono, ragazzo problematico e irritabile ma dal cuore grande; Cedrini (Aldo Arturo Pavesi) il caporeparto, pignolo e intransigente ma capace di chiedere scusa; Django (Matteo Dall’Armi), lavoratore pigro e svogliato, donnaiolo e spaccone che però nasconde una sua sensibilità e Giulia (Valentina Venturin), romantica sognatrice amante della poesia che sogna il matrimonio. Sul lavoro, poi, Rick si innamora ricambiato di Tina, una giovane collega di origine albanese: il loro sentimento lo porterà a viaggiare, attraversare paesi e sfidare barriere non solo fisiche ma soprattutto mentali, in un viaggio che avrà il sapore della ricerca della libertà per tutto il gruppo. E anche per gli adulti come Ivan (Edoardo Leo), padre di Rick ed ex-proprietario di una piccola azienda artigianale, che ha lasciato il lavoro per occuparsi del figlio a lungo trascurato.

Un po’ commedia, un po’ romanzo di formazione, il viaggio dei personaggi di Ognuno è Perfetto metterà questo gruppo di fronte a grandi ostacoli e pregiudizi e sarà la dimostrazione di quanto non siano solo i ragazzi con Sindrome di Down ad aver bisogno degli altri, ma anche coloro che gli stanno intorno a poter imparare (e molto) da loro.

La serie è una coproduzione Rai Fiction-Viola Film: scritta da Fabio Bonifacci, è diretta da Giacomo Campiotti, già esperto nella regia di giovani talenti grazie al successo di Braccialetti Rossi.

La storia dei personaggi di Ognuno è Perfetto si dipana in sei episodi per tre prime serate, in onda lunedì 16 dicembre, martedì 17 e lunedì 23 dicembre alle 21.25 su Rai1.