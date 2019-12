Aspettando Resident Evil 3 Remake, cosa sappiamo del nuovo titolo Capcom?

Le prime indiscrezioni davano il reveal di Resident Evil 3 Remake come praticamente certo nel corso della serata dedicata all’assegnazione dei The Game Awards 2019, gli Oscar dei videogiochi. Certezze che però hanno dovuto scontrarsi con la realtà dei fatti, che sostanzialmente ha visto sì protagonisti annunci di grandi titoli (nonché della nuova piattaforma di casa Microsoft), ma non del nuovo remake targato Capcom.

Non è stata però un’attesa estenuante quella dei fan per l’annuncio di Resident Evil 3 Remake, dal momento che il publisher nipponico ha scelto il Playstation State of Play dei giorni scorsi per confermare le indiscrezioni della rete. Ma cosa sappiamo in realtà del gioco finora?

Resident Evil 3 Remake, Capcom continua sulla strada tracciata

Gli ottimi risultati ottenuti con Resident Evil 2 Remake nel corso del 2019 non potevano lasciare il tempo che trovavano nel quartier generale di Capcom. Il produttore asiatico ha infatti sempre prestato molta attenzione, anno dopo anno, alle reazioni del mercato, andando a correggere a più riprese il tiro qualora queste non fossero propriamente entusiaste.

Ricordiamo infatti il caso di DMC Devil May Cry, il tentativo di reboot operato sulla storica saga Action che è finito dopo il primo capitolo, con un ritorno alla serie classico dopo soltanto qualche anno con l’apparizione sugli scaffali di Devil May Cry 5. Non c’è quindi paura di ammettere un errore e tornare sui propri passi, sebbene in questo caso di sbagliato ci sia praticamente poco o nulla.

Con Resident Evil 3 Remake gli sviluppatori si apprestano dunque a continuare sulla scia del predecessore. Quello che gli utenti avranno tra le mani da qui a pochi mesi sarà quindi tanto un tributo ai fan di vecchia data quanto un boccone più che succulento per gli appassionati del genere horror di primo pelo. Le nuove leve del videogaming potranno quindi interfacciarsi con un grandissimo classico, non dovendo per questo sacrificare nulla sotto il profilo tecnico.

Come annunciato nel nome stesso del gioco, anche in questo caso si tratterà di un Remake che non agirà quindi sul comparto narrativo, andando però a sistemare tutta l’impalcatura tecnica adattandola agli hardware dell’attuale generazione. La potenza computazionale di PS4 e Xbox One verrà quindi messa a totale disposizione del titolo, con la resa finale che si preannuncia fin da ora (stando al filmato condiviso durante il Playstation State of Play) altamente spettacolare.

I tempi cambiano, la serie si evolve

L’esperimento operato con il secondo capitolo della serie nell’ambito delle inquadrature ha senza dubbio raccolto il favore degli utenti. Abbandonate le inquadrature fisse, Capcom ha scelto di intraprendere la strada della visuale da sopra la spalla del protagonista, proseguendo quindi sulla linea tracciata in origine da Resident Evil 4. Una scelta che verrà riproposta anche in Resident Evil 3 Remake, che quindi permetterà di godere degli eventi che hanno reso celebre il titolo da una prospettiva del tutto diversa.

Anche i controlli saranno ovviamente adattati per sfruttare al meglio le feature confezionate dal team di sviluppo, con i giocatori che quindi non avranno l’onere di interfacciarsi con un sistema datato quale era quello del capitolo originale.

Intrigante implementazione in Resident Evil 3 Remake sarà caratterizzata da Resistance, la modalità multigiocatore online. In questo frangente i giocatori si confronteranno in una sfida che metterà rispettivamente contro un singolo utente e una squadra di quattro sopravvissuti.

Il primo avrà l’onere di fermare i secondi, attraverso l’ausilio di un sistema di sorveglianza fatto di telecamere che permetteranno di avere sempre sotto controllo la situazione. Nel frattempo questi dovrà disporre trappole e nemici che mettano in pericolo la sussistenza del gruppo di survivors.

Questi ultimi, dal canto loro, potranno attingere a una serie di armi utili alla causa e ad abilità peculiari per ognuno, con la cooperazione che risulterà cruciale per fronteggiare le insidie e completare gli obbiettivi preposti entro lo scadere del tempo limite.

Resident Evil 3 Remake presto su questi schermi

Non bisognerà aspettare poi molto per poter mettere le mani sul prodotto completo. Se è vero che Capcom se l’è presa comoda ad annunciare il nuovo capitolo della serie, dall’altra è da sottolineare di come la release del gioco sia praticamente prossima.

Ricordiamo infatti in chiusura che il titolo è atteso sul mercato a partire dal prossimo 3 aprile 2020, nelle edizioni per PS4, Xbox One e PC. Se è vero che l’inverno in quel frangente (si spera) volgerà al termine, i brividi non spariranno con esso. Anzi.

