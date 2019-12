Alessandra Mastronardi sul set de L’Allieva 3, nuovo look per Alice in odor di nozze?

Alice Allevi è tornata con un nuovo look, a giudicare dalle prime immagini trapelate dal set de L’Allieva 3. Addio frangia, si torna alla coda di cavallo della prima stagione. Un abbigliamento più maturo per la protagonista, ma l’aria sognante rimane la stessa.

Il set della terza stagione ha aperto ufficialmente i battenti lo scorso 28 novembre a Roma (con tre giorni di ritardo rispetto la programmazione), mentre il prossimo ciak è atteso tra il 16 e 18 dicembre, stavolta fuori la Capitale. In questi primi undici giorni, le riprese si sono svolte in varie zone: dal Gianicolo, in zona Villa Borghese (con riprese interne ed esterne) agli Studi Televisivi Videa a Prima Porta. Protagonista dei ciak, sempre lei, l’attrice Alessandra Mastronardi.

Dagli ultimi scatti pubblicati online, l’interprete di Alice Allevi è stata intravista girare per Trastevere, e i fan sono subito andati alla caccia dei particolari. Ai fan della saga letteraria di Alessia Gazzola non è sfuggito il nome del negozio visibile dietro l’attrice. Si tratta de La Soffitta, sito in Via Goffredo Mameli 14, per l’occasione trasformato nell’Atelier Des Marques. Per i principianti, non si tratta di una bottega come tutte le altre, ma parliamo della boutique presente nel romanzo Arabesque in cui Alice comprerà il famoso abito firmato Schiaparelli che la ragazza aveva tanto sognato. Infatti, i fan più appassionati sono riusciti a ingrandire la foto notando un anello al dito.

Quanto ci sono mancate le buffe facce di Alice Allevi? In attesa di rivederla su #Rai1 nel 2020, ecco tutte le foto e i video di Alessandra Mastronardi sul set de #LAllieva3 usciti fin'ora e news sulle riprese che si svolgeranno tra il 16 e il 18 dicembre: https://t.co/qqbAqfvpMO pic.twitter.com/fHjR2eXlbl — Alessandra Mastronar (@alemastronardif) December 15, 2019

Il prossimo ciak de L’Allieva 3 si svolgerà a Grottaferrata. Come anticipa il sito italiano dedicato alla protagonista, AlessandraMastronardi.it, da lunedì 16 dicembre a mercoledì 18 dicembre, il set verrà allestito nella piccola provincia di Roma che fa parte dei Castelli Romani. Al pubblico verranno chiuse alcune strade, tra cui il parcheggio di Via San Bartolomeo.

Sul set è tornato anche Lino Guanciale, impegnatissimo in teatro dopo il suo debutto alla regia con Nozze e con lo spettacolo After Miss Julie, dove recita in coppia con Gabriella Pession. Fabrizio Coniglio ha condiviso un selfie con l’attore direttamente dal set. Ne L’Allieva 3 vedremo diverse new entry, tra cui Sergio Assisi, che presterà il volto a Giacomo Conforti, fratello di Claudio (interpretato da Guanciale). Il suo arrivo è stato reso noto tramite una storia su Instagram con la Mastronardi.

Assisi raggiunge così gli altri attori del cast, già sul set per girare le loro scene: Chiara Mastalli (a cui spetta il ruolo di Silvia Barni), Fabrizio Coniglio (Visone), che aveva inaugurato l’inizio delle riprese con un selfie insieme alla Mastronardi, e Anna Dalton (Cordelia). Oltre a Lino Guanciale, si attende l’arrivo di Giorgio Marchesi. Come anticipato nei mesi precedenti, l’attore tornerà a vestire i panni del PM Einardi, il cui destino era rimasto appeso a un filo. Anche l’attore è attualmente impegnato a teatro, ma la sua presenza era stata confermata da Spettacolo Italiano e da Vanity Fair.

Alice sarà al lavoro su un nuovo caso a Grottaferrata in solitaria? Dovremo attendere il prossimo anno per vederla in azione con il suo CC? Per il momento non ci resta che attendere nuove informazioni su L’Allieva 3, il cui debutto, salvo slittamenti, è previsto nel corso del 2020.