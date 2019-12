Addio a Windows 10 Mobile e Windows 7 il 14 gennaio 2020: cosa fare?

Doveva essere il 10 dicembre la data di addio di Windows 10 Mobile, che è stata rinviata al prossimo 14 gennaio. Microsoft avrebbe deciso di lasciar passare ancora un altro mese per concludere il ciclo di vita del sistema operativo proprietario dedicato ai dispositivi mobili, così come espresso chiaramente in questa pagina dedicata. L’azienda redmondiana non ha dato spiegazioni sul perché del rimando, anche perché Windows 10 Mobile è una versione OS ormai datata, e che utilizzano davvero in pochi.

In ogni caso, c’è da dire che il sistema godrà di un ultimo upgrade di sicurezza prima che la compagnia decida ufficialmente di abbandonarlo. Dopo quest’ultima iterazione, gli utenti dovranno dire addio al supporto ufficiale (questo significa che i dispositivi equipaggiati con Windows 10 Mobile potranno essere ancora utilizzato, ma, non ricevendo più aggiornamenti, risulteranno sempre più vulnerabili agli attacchi informatici, come pure andare incontro a problemi relativi alle applicazioni compatibili, che gli sviluppatori, più che prima che poi, abbandoneranno senz’altro).

Gli addicted dovranno farsene una ragione e migrare ad iOS o Android (oppure magari, in segno di protesta, potrebbero anche passare ad un cellulare vecchio stampo) sulla base delle proprie preferenze. Facciamo presente che il 14 gennaio 2020 vedrà anche la fine di Windows 7. Dubitiamo si tratti di una coincidenza, forse Microsoft ha deciso di dire addio ad entrambi i sistemi operativi in una volta sola, così da chiudere unitamente un capitolo della propria storia. Godetevi, se così si può dire, Windows 10 Mobile e Windows 7 ancora per un mese (anche meno a dire il vero): dopo di che sarete costretti a guardare altrove. Se ci sono lettori in ascolto in questa situazione, ci farebbe piacere sapere cosa intenderanno fare: passerete ad iOS, oppure punterete su un dispositivo Android? Lasciateci un commento all’articolo attraverso il box dedicato.