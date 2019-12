Robert Downey Jr. come Tony Stark per The Age of AI, nuova docuserie su YouTube

Robert Downey Jr. è la voce narrante perfetta per una nuova docuserie su YouTube dedicata all’intelligenza artificiale. Si chiama The Age of AI e il primo trailer è stato reso disponibile sulla piattaforma web.

La serie esplora il mondo delle tecnologie più innovative, destinate a cambiare per sempre la nostra vita. L’intelligenza artificiale è già diventata un aspetto importante in molti settori, perciò non sorprende il fatto che YouTube abbia colto l’occasione per produrre una doceserie. Soprattutto se si considera che Google, che possiede YouTube, è una delle aziende che ha investito pesantemente in intelligenza artificiale gli ultimi anni.

The Age of AI è composta da otto episodi in totale. I primi quattro dovrebbero essere pubblicati in contemporanea sulla piattaforma la settimana prossima. I restanti quattro episodi saranno invece saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma il mese successivo, più precisamente il 15 gennaio. Solo gli abbonati a YouTube Premium potranno però usufruire della docuserie. Coloro che non si sono iscritti al servizio a pagamento della piattaforma potranno comunque vedere il primo episodio lo stesso giorno, ma dovranno aspettare fino alla settimana successiva per vedere il prossimo. Gli episodi vengono rilasciati a cadenza settimanale per tutto dicembre e gennaio.

Come evidenzia il trailer, The Age of AI si concentra su come la tecnologia ha già plasmato il mondo e su come lo farà in futuro con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Oltre a Robert Downey Jr., ogni episodio includerà i contributi di coloro che sono direttamente coinvolti nel settore e nei suoi progressi. Il primo episodio sarà incentrato su Mark Sagar, un vero e proprio piovere dell’AI. Direttore del Laboratory for Animate Technologies all’Auckland Bioengineering Institute.

Non è un caso che l’attore di Iron Man sia la voce narrante della docuserie. Interpretando un personaggio in cui la scienza e la tecnologia svolgono un ruolo importante nella sua vita, e in particolare l’uso dell’intelligenza artificiale di Tony Stark, Robert Downey Jr. era la scelta ideale per la docuserie di YouTube. Del resto, chi meglio di Iron Man potrebbe condurre uno show del genere?

Il primo episodio è in diretta per tutti gli utenti di YouTube mercoledì 18 dicembre.

La sinossi della docuserie recita:

Siamo all’alba di una nuova era e gli usi della tecnologia artificiale per gli esseri umani sono quasi inimmaginabili. Benvenuti a The Age of AI. Robert Downey Jr. conduce una nuova serie originale di YouTube The Age of AI. Venite alla scoperta delle tecnologie più innovative che cambieranno il mondo per sempre. La tecnologia si muove più veloce che mai, e ci vuole pochissimo tempo per essere utilizzata a livello globale. Unisci a Rober Downey Jr. per esplorare le profondità di questo affascinante e accattivante tecnologia.

Ecco il trailer di lancio di The Age of AI:

Tra i prossimi progetti di Robert Downey Jr. c’è la nuova serie tv su Perry Mason, di cui è produttore esecutivo. Lo show rivisita il personaggio di Erle Stanley esplorando gli inizi della carriera del celebre avvocato difensore, quando si guadagnava da vivere come investigatore privato.