Prepararsi al meglio ad EMUI 10 su Huawei con HiCare 10.0.5.354: link per installarlo

Emergono proprio durante il fine settimana alcune novità non trascurabili per gli utenti che dispongono di uno smartphone Huawei e che, al contempo, da tempo attendono una svolta per quanto concerne il rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10. Come abbiamo avuto modo di apprendere soprattutto durante il mese di novembre, è probabile che soprattutto in un primo momento sia possibile procedere solo tramite HiCare. In particolare per il pubblico che non dispone di un modello di fascia alta.

L’ultimo aggiornamento di HiCare per utenti Huawei che attendono EMUI 10

In un contesto del genere, diventa davvero interessante prendere in esame la possibilità di effettuare l’aggiornamento di HiCare che avete installato. Assicurarsi l’ultima versione di questa piattaforma, infatti, potrebbe rendervi la vita più facile anche in ottica installazione di EMUI 10 per il vostro device Huawei. A tal proposito, in queste ore è spuntato in rete il file APK utile per portare a termine la procedura in modo rapido e semplice, anche per gli utenti meno esperti.

Come riporta il sito Huawei Central, infatti, da oggi 15 dicembre possiamo concentrarci una volta per tutte sul file APK Huawei HiCare 10.0.5.354. Come avrete notato, gli utenti Huawei hanno a disposizione l’apposito link al download, anche se al momento non si conoscono ancora le novità che sono state ufficializzate tramite il suddetto rilascio. Di sicuro è consigliabile procedere in tempi ristretti, trattandosi della prima release della versione numero 10. Dettaglio non trascurabile, che potrebbe tornare utile in primi s a coloro che nelle prossime settimane dovranno scaricare EMUI 10.

Insomma, procedete pure con il download del file in formato APK, in modo tale da essere sempre sul pezzo. Avete già scaricato la nuova versione di HiCare per il vostro smartphone Huawei? Fateci sapere quali novità specifiche avete riscontrato, in assenza di un changelog ufficiale.