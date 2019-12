Oltre La Soglia non va in onda il 15 dicembre, la programmazione amareggia Gabriella Pession: “Serve coraggio”

Oltre La Soglia non va in onda il 15 dicembre: l’ennesimo cambio di programmazione per la fiction di Canale5, slittata nella seconda serata del martedì dopo i bassi ascolti delle prime puntate, ha amareggiato non solo il pubblico che ha comunque seguito la serie, ma anche la protagonista Gabriella Pession.

La serie che ha azzardato un’operazione non certo semplice, quella di portare in prima serata un racconto sulle malattie mentali e sul disagio giovanile, ha avuto un percorso accidentato sin dal principio, restando sotto la media di rete. Nonostante una promozione che ha puntato molto anche su campagne social, per raggiungere il pubblico più giovane, Oltre la Soglia non va in onda il 15 dicembre per via del flop in termini di ascolti: la sua programmazione è stata più volte modificata da Canale5 per cercare di trovare una collocazione che rendesse proficua la sua messa in onda.

Operazione evidentemente fallita se – dopo il primo spostamento dal mercoledì alla domenica – si è perfino optato per un ennesimo cambio di programmazione per il finale di stagione: Oltre La Soglia non va in onda il 15 dicembre e gli ultimi episodi saranno relegati alla seconda serata di martedì 17 dicembre.

L’attrice, che nella serie interpreta la dottoressa Tosca Navarro alle prese con giovani afflitti da diversi disagi psicologici, ha commentato amareggiata su Instagram il cambio di programmazione di Oltre la Soglia, invitando il pubblico a seguire comunque il finale della serie, nonostante il disagio provocato dei continui slittamenti. Magari anche recuperandola in streaming sul portale Mediasetplay, che forse è la modalità più idonea di fruire di una serie di questo genere.

Mi auguro, visto l’ennesimo cambiamento e l’orario scomodo, che tutti i nostri affezionati fan possano avere modo di seguire il finale di serie. Ricordo che potrete vedere Oltre la Soglia anche su Mediasetplay. Ci tengo ad esprimente il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda. Oltre la Soglia è un lavoro di alta qualità e l’unico fino ad oggi, in italia, che ha avuto il coraggio di affrontare il tema delicato e ancora taboo della malattia mentale

La Pession sembra mandare un messaggio ai dirigenti di Canale5 quando sottolinea l’importanza di assumersi dei rischi per cercare di risollevare la qualità dell’offerta della tv generalista, soprattutto se si tratta di puntare su una serie forse non alla portata di tutti ma comunque apprezzata dalla critica e commentata con interesse sui social network.

Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l’unica strada percorribile per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita. Noi ci abbiamo provato e ne siamo orgogliosi.

Tra le sue Instagram Stories, la Pession ha anche condiviso la storia del collega Giorgio Marchesi: anche l’attore ribadito come la programmazione della serie in seconda serata sia un’offesa nei confronti del pubblico, magari non numeroso, che ha seguito Oltre la Soglia finora.

Oltre La Soglia non va in onda il 15 dicembre (anche per non scontrarsi con una serie di successo di Rai1, Pezzi Unici) e si concluderà martedì 17 con gli ultimi episodi in onda in seconda serata: la serie è disponibile anche in streaming su Mediasetplay. Un periodo nero per la fiction Mediaset, che quando prova ad uscire dal suo tradizionale target di pubblico incontra molte difficoltà, come nel quasi analogo caso de Il Processo, appena conclusa dopo un accorpamento di più episodi perché la programmazione terminasse prima del previsto.