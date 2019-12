Intensa domenica per Huawei P30 e Mate 20 con le offerte Amazon: prezzi di metà dicembre

Buone notizie questa domenica per gli utenti che stanno cercando un nuovo smartphone, a proposito di nuove offerte Amazon che ad esempio oggi 15 dicembre vi consentiranno di acquistare device come Huawei P30 e Mate 20 a condizioni vantaggiose. Dopo aver analizzato diversi volantini in questi giorni, come quello Euronics di cui tanto si sta parlando durante questo weekend, stavolta bisogna concentrarsi su specifiche promozioni online in grado di attirare l’attenzione di diversi utenti.

Il nuovo prezzo per Huawei P30 con offerte Amazon

Andando con ordine, possiamo analizzare in primis le nuove offerte Amazon per chi sta cercando da tempo un Huawei P30. Il produttore cinese, come sottolinea Mondoeconomia, sta vivendo un momento particolarmente positivo anche in questo particolare momento storico. Questa mattina, infatti, il noto store ci propone il top di gamma Android ad un prezzo inferiore ai 450 euro. Certo, non siamo ai livelli del Black Friday di fine novembre, ma l’occasione resta ghiotta, soprattutto se pensiamo che presso le grandi catene che operano in Italia questo device va a ruba appena scende sotto i 500 euro. A valorizzare il tutto, poi, anche l’ottimo impatto avuto dall’aggiornamento con EMUI 10.

Ritorna attuale anche Huawei Mate 20 oggi 15 novembre

Un device che dal punto di vista mediatico forse non ha avuto il giusto riconoscimento in questi mesi è il cosiddetto Huawei Mate 20. Il fatto che oggi 15 dicembre risulti disponibile su Amazon a circa 330 euro potrebbe cambiare le carte in regola, soprattutto se pensiamo a coloro che stanno pensando ad un nuovo smartphone in vista del periodo natalizio, con un budget di questo tipo a disposizione. Dettagli non trascurabili, fermo restando che anche qui lo sviluppo software stia andando avanti a ritmi spediti.

Dunque, attenzione massima alle nuove offerte Amazon del weekend, soprattutto nel caso in cui in questo periodo abbiate messo gli occhi su Huawei P30 e Huawei Mate 20. Ritenete le promozioni odierne competitive per i vostri standard?