INico eliminati: da primi in classifica lasciano Amici di Maria De Filippi senza spiegazioni

Nel Daytime di Amici di Maria De Filippi di venerdì 13 dicembre è stato eliminato il ballerino Alioscia, nella puntata di sabato 14 dicembre sono invece stati INico a lasciare il programma. Primi in classifica nella precedente puntata, INico in sette giorni sono passati dal posto verde della classifica di gradimento alla perdita del banco.

Sono i più amati dell’edizione; hanno convinto il pubblico in studio e quello da casa, che li ha televotati tanto da consentire loro di raggiungere la vetta della classifica. Nonostante questo, proprio loro sono stati costretti a lasciare Amici.

Ad Amici di Maria De Filippi, il pubblico conta ancora qualcosa? Come è possibile che un concorrente si trovi dalla vetta della classifica all’eliminazione?

Alla pongomotivazione Maria De Filippi ci ha pensato. Alla fine della puntata di sabato 14 dicembre viene infatti mostrata la nuova classifica di gradimento che vede gli eliminati occupare proprio le ultime posizioni – che caso!

Alioscia (l’eliminato per il ballo) è ultimo. INico (eliminati per il canto) sono penultimi.

Una fortuita coincidenza?! Possibile.

Ma andiamo con ordine.

Maria De Filippi aveva già comunicato la riduzione del numero di concorrenti per un totale di 2 eliminati prima della pausa natalizia. INico e Stefano hanno sostenuto sabato 14 dicembre la sfida di sbarramento per il canto, dopo l’eliminazione di Alioscia per il ballo.



Stefano non aveva mai avuto la possibilità di esibirsi nel corso delle puntate di Amici mentre la band INico si è esibita solo una volta, sabato scorso, in una delle manche della sfida a squadre, contro Francesco Bertoli.

Capitolo 1. La sfida dei INico e Francesco Bertoli

Sabato 7 dicembre Gaia Gozzi (caposquadra) schiera INico contro la scelta di Nyv di schierare Francesco Bertoli. INico presentano l’inedito Ti Dimentico Domani, scritto – testo e musica – da Nico e Juri. Nico suona il pianoforte durante l’esibizione, Juri la batteria.



In più momenti il pubblico in studio esplode in un boato senza precedenti, almeno per questa tiepida edizione di Amici. Accompagna il duo battendo le mani a tempo sul ritornello e persino Stash Fiordispino viene sorpreso a lasciarsi coinvolgere nella performance.

Buona anche la performance di Francesco Bertoli che si esibisce con la cover Roxanne; la sua interpretazione viene apprezzata dal pubblico così come dai docenti del programma che assegnano a lui il punto. Francesco vince la sfida.



Il voto dei docenti di canto si basa sui progressi di Bertoli nel talent show di Canale 5. Apprezzano di lui il miglioramento rispetto alla precedente esibizione, ovvero: nel confronto delle performance di Francesco Bertoli, l’ultima (di Bertoli) è qualitativamente superiore alla prima (di Bertoli). Francesco Bertoli vince la sfida contro se stesso, ma anche contro INico per motivazioni non esplicitate.

Nel giudicare una sfida tra due concorrenti, i docenti non dovrebbero far riferimento esclusivo alle esibizioni, dell’uno e dell’altro, appena eseguite?

Stash Fiordispino premia Francesco Bertoli per il tentativo di “abbattere quel muro tra lui e il mondo intero”.

Rudy Zerbi non motivo il suo voto.

Anna Pettinelli premia “la migliore interpretazione di Francesco”, al quale dice: “Ti sei scetato”.

Nessun commento sull’esibizione dei INico, il cui punto perso è dovuto – pare – ad un miglioramento dell’avversario e al confronto della performance di Francesco con una performance precedente che invece INico non hanno mai avuto la possibilità di eseguire.

Ma Amici è una scuola, o almeno così dicono. E a scuola questo succede sempre: se studi tutto l’anno per mantenere la media del 6, oscillando tra il 6 e il 6 e mezzo costante, nel secondo quadrimestre matematicamente arriva quello che si impegna solo l’ultimo mese per recuperare la sfilza di 2 e di 3 collezionati nel corso dell’anno. Se la scuola italiana fosse meritocratica non permetterebbe mai ai due studenti di uscire con lo stesso voto ma la realtà dei fatti è che, alla fine, il 6 ai quadri lo vedrà anche l’amico sempre distratto dell’ultimo banco in fondo a destra, come premio di incoraggiamento per il grande miglioramento, sicuramente apprezzato dai prof.



Un consiglio ai futuri concorrenti di Amici: le prime settimane estraniatevi da tutto e fate di ogni cosa un completo disastro; è scientificamente provato che i docenti italiani, di ogni ordine e grado, di ogni scuola o cosiddetta tale, saranno portati a premiare l’astratto “miglioramento”, a discapito di ogni altra cosa.

Capitolo 2. INico in sfida contro Stefano

Nella puntata di sabato 14 dicembre, INico sostengono una sfida contro Stefano e vengono eliminati. La sfida viene disputata all’inizio della puntata e precede quella delle due squadre.



INico presentano la cover 1969 mentre Stefano si esibisce con un inedito. La sfida mette in luce le caratteristiche di entrambi i concorrenti. Il pubblico ascolta per la prima volta Stefano e per la seconda INico e numerosi sono i commenti sui social a sostegno di entrambi: sono tra i migliori concorrenti del programma e non meritavano di essere in sfida l’uno contro l’altro.

C’è un altro quesito però che impazza sui social:

Perché mostrare nella puntata del sabato pomeriggio solo questo esame di sbarramento e non anche quello del ballo?

Il sentore generale è la consapevolezza del potenziale dei due concorrenti che ha spinto la produzione a mostrare al pubblico una sfida difficile e per niente scontata, nella speranza di movimentare un’edizione che stenta a convincere.

A tal proposito è stato infatti inserito in corsa anche il torneo dei migliori, che da pongoregolamento mette i ragazzi l’uno contro l’altro al fine di movimentare la nuova edizione del talent show, di sollevare qualche polemica forse e di interessare maggiormente il pubblico.

Le (possibili) motivazioni dell’eliminazione dei INico

1. Fair Play

INico hanno dimostrato, nel mese di permanenza nel programma, di non essere interessati alle polemiche sterili, di rispettare tutti gli avversari e di volersi giocare questa possibilità con correttezza estrema nei confronti di tutti.

Lo dimostra il discorso con il quale Nico ha lasciato il programma sabato 14 dicembre, un ringraziamento alla produzione e ai professori per il lavoro svolto in un mese particolarmente impegnativo per lui, come per tutti gli altri concorrenti.

Lo dimostrano anche le parole rivolte a Stefano, pochi minuti prima del verdetto, reputato “molto forte e brillante”.

Lo dimostra inoltre la risposta particolarmente pacata proprio a Stefano, la scorsa settimana, quando da lui arrivò la proposta di sostituirsi ai INico nell’esibizione della sfida a squadre. Stefano reclamava la sua prima esibizione ma anche per INico si trattava della prima performance in puntata e un pacato Nicolò ha semplicemente invitato il suo compagno ad attendere il proprio turno, come aveva fatto pazientemente lui.

2. Follower

A differenza degli altri concorrenti, INico hanno lanciato i propri spazi ufficiali sui social nel giorno dell’ingresso ad Amici. Un nuovo percorso, completamente diverso da quello passato, e l’intenzione di ripartire proprio dal talent show di Canale 5 sono stati alla base della volontà di non lavorare sull’incremento dei follower prima dell’ingresso nel programma.

INico sono quindi i concorrenti della categoria canto ad avere il più basso numero di follower su Instagram.

Alla data odierna, i seguaci di ognuno dei concorrenti della categoria canto di Amici sono questi (in ordine decrescente):

Gaia Gozzi: 181.000 follower

Skioffi: 80.300 follower

Jacopo Ottonello: 79.700 follower

Francesco Bertoli: 69.700 follower

Michelangelo Vizzini: 57.600 follower

Giulia Molino: 35.700 follower

Nyv: 32.800 follower

Martina Beltrami: 22.600 follower

Devil Angelo: 20.400 follower

Stefano Farinetti: 8.988 follower

INico: 4.365 follower

Dalla classifica dei follower si evince che sono proprio Stefano Farinetti e INico i concorrenti con meno seguaci su Instagram, coloro che sono stati lasciati per ultimi a sostenere l’esame di sbarramento.



Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi li fa il pubblico, il pubblico è composto dai fan dei concorrenti dell’edizione e, si sa, gli ascolti fanno gola a tutti. L’eliminazione ha portato all’esclusione del concorrente il cui bacino di fan è il più ridotto. Sarà un caso?!

Il cambiamento di Amici nel tempo

Da “talent scout” di artisti da lanciare nel mondo della musica, Amici di Maria De Filippi oggi è una mera vetrina commerciale. Ad Amici ci sono concorrenti già in possesso di contratti di varia natura, al momento tenuti nascosti sia al pubblico che agli altri concorrenti, e c’è anche chi parte del proprio staff di lavoro ce l’ha proprio all’interno del programma.

Da scopritore di talenti meritevoli di una opportunità, Amici è diventato – già da qualche anno – una fabbrica atta al riciclaggio di cantanti reputati dalla discografia scarsamente utili alla filiera stessa in quanto – pur provenienti da altri scenari – non si sono dimostrati capaci di vendere o semplicemente di proseguire il percorso precedente.

Così, quest’anno ad Amici troviamo una sovraesposta Gaia Gozzi, protagonista di ogni puntata, a capo di una delle due squadre. Seconda classificata ad X Factor 10, Gaia ha già apposto la sua firma su diversi contratti, da verificare se ancora in essere.

A livello vocale, non si può non apprezzare la dote di Gaia. Tuttavia la perplessità permane: Santa Maria De Filippi da Roma riuscirà a compiere il miracolo che quella medaglia d’argento Sky non è riuscita a compiere? Lo scopriremo.

Quest’anno ad Amici troviamo anche Francesco Bertoli il cui contratto discografico con Virgin Records (Universal Music) lo aveva portato a sostenere interviste in vista della pubblicazione di un EP, poi cancellato. La particolarità è che quelle interviste siano poi state rimosse a pochi giorni dalla formazione della classe di Amici.

Non è un segreto che alcuni dei concorrenti abbiano avuto altre esperienze musicali prima dell’accesso al programma, dunque, perché invece fingere che una parte del percorso di uno dei cantanti non sia mai esistita?

Francesco Bertoli, inoltre, stando a quando risulta a OM, è proprio tra coloro che il suo management all’interno del programma lo vede spesso, in un ruolo mai spiegato dalla produzione.

No, non è una colpa aver firmato contratti. Diversi concorrenti della nuova edizione ne hanno, con le entità più varie. Lo è quella di illudere 16/18 ragazzi di essere tutti sullo stesso piano. Il programma dovrebbe garantire un minimo di trasparenza e informare sia il pubblico che gli altri concorrenti degli accordi già in essere al momento della formazione della classe.

Il conflitto d’interessi ad Amici 2019/2020

Per gli addetti ai lavori non è un segreto ormai che siano state arruolate due figure particolati quest’anno ad Amici, in un ruolo non dichiarato e mai esplicitato né agli addetti ai lavori stessi né ai concorrenti né tantomeno al pubblico a casa (che spende soldi per il televoto oltretutto).

Il Music Publishing (società di edizioni) numero 1 al mondo ha un suo esponente proprio tra i vertici del programma.

Un’agenzia di management ha il suo responsabile proprio nel programma. A questa agenzia, stando a quanto ci risulta, è legato più di un concorrente della nuova edizione di Amici.

I due rischi di Amici 2019/2020

Due sono i rischi principali nei quali incorre Amici quest’anno.

Il primo è quello di trasformarsi da scuola incubatrice di talenti a programma TV da karaokerato, che forma ragazzi in grado di sostenere perfette esibizioni al karaoke, nulla di più, con alcune esclusioni interessanti.



Il secondo è quello di trasformarsi in una organizzazione benefica controproducente. Nel tentativo spasmodico di salvare cantanti, già rigettati dal sistema, rischia di mandare al macero talenti meritevoli.

Il vincitore di Amici 2019/2020 e il secondo classificato

Vincerà Amici 2019/2020 Gaia Gozzi, che seguirà la scia di Deborah Iurato e finirà a pregare San Remo.

Secondo classificato Francesco Bertoli.

INico eliminati

Intanto a farne le spese sono INico con un brano che nulla ha da invidiare alle hit radiofoniche; un pezzo al quale Nico dà dinamica con l’impiego di consonanti e accenti che generano lo shuffle, una particolare distribuzione del ritmo che si discosta dai quarti ordinari. In parole povere: i ragazzi ci sanno fare.

Ti Dimentico Domani, del resto, ha colpito il pubblico in studio al primo ascolto, un’esibizione tecnicamente ineccepibile quanto la padronanza del palco e la presenza scenica. Un unico punto debole per INico: nessun manager/editore/discografico/ cane/gatto/topo/elefante coinvolto nel programma di Maria De Filippi.

Primi nella classifica di gradimento, INico lasciano Amici in una sfida contro Stefano. I docenti non hanno motivato la decisione.

INico – Ti Dimentico Domani (testo)

(di Nicolò Arduini e Juri Scala)

Stomaco chiuso non riesco a mangiare

Penso ad un letto insieme a te a scopare

E tu mi dici cosa dovrei fare

Fumo un po’ d’erba e porto fuori il cane

Mi hai dato il meglio del peggio di te

Tu non mi chiami e sono già le tre

Se fossi un quadro sarei il tuo pittore

Il nostro amore ha perso il suo colore



Non lo immaginavo, giuro io non pensavo

Fosse così difficile

Ma te la immagini una vita senza me, senza te

Senza il sesso alle tre del mattino

Senza litigare, per sapere cosa fare domenica

Tu te la immagini una vita senza la televisione

Senza tutte queste stupidi inutili cose

É un salto da sei piani

Casco nelle tue mani

Magari ti dimentico domani

Faccio serata in compagnia del vino

M’ hai scaricato come un accendino

Dimenticandomi sul comodino

Di quell’infame che ti sta vicino

Non lo immaginavo, giuro io non pensavo

Fosse così difficile

Ma te la immagini una vita senza me, senza te

Senza il sesso alle tre del mattino

Senza litigare, per sapere cosa fare domenica

Tu te la immagini una vita senza la televisione

Senza tutte queste stupidi inutili cose

É un salto da sei piani

Casco nelle tue mani

Magari ti dimentico domani