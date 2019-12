In Italia gli Xiaomi Mi 9 ricevono l’aggiornamento MIUI V11.0.6.0.QFAEUXM

Se avete acquistato uno Xiaomi Mi 9 in Italia potreste aver ricevuto o star per ricevere un nuovo aggiornamento, responsabile di puntellare il software per l’apporto della patch di sicurezza di novembre 2019. Il pacchetto (MIUI V11.0.6.0.QFAEUXM) ha un peso di 470MB, cosa che ci fa pensare possa esserci dell’altro oltre all’integrazione della penultima patch mensile, nonostante il registro delle modifiche non riveli nulla a riguardo. Avremmo gradito che il produttore tenesse meglio il passo dei maintenance upgrade per la sicurezza, ma, almeno per il momento, bisognerà accontentarsi di quanto disposto, facendo propria la patch del mese scorso, e non quella corrente.

In ogni caso, è anche giusto precisare che l’OEM sembra stia impegnandosi per diffondere la MIUI 11 il prima possibile sui propri dispositivi, cosa per nulla facilitata dalla grande frammentazione di smartphone che la società ha presentato nel corso di questo 2019 (ce ne sono veramente una marea, e sarà quindi complicato per l’OEM riuscire a soddisfare le aspettative di tutti i proprietari in breve tempo).

Una volta ricevuta la notifica OTA di avvenuta disponibilità del pacchetto MIUI V11.0.6.0.QFAEUXM con la patch di sicurezza di novembre 2019 a bordo del vostro Xiaomi Mi 9, ricordate di agganciarvi ad una rete Wi-Fi di vostra fiducia per poterlo scaricare in tutta tranquillità, e poi procedere all’installazione (sempre se la percentuale residua della batteria superi il 50%, altrimenti sarebbe il caso di collegare il device ad una presa elettrica per poter completare il processo). Per adesso, come vi dicevamo sopra, non resta che accontentarsi di questo upgrade, che tuttavia potrebbe riservare alcune sorprese non esplicitate nel changelog (il peso lo lascerebbe pensare). Ritroviamoci qui tra qualche giorno per discuterne insieme, magari anche della resa effettiva del pacchetto MIUI V11.0.6.0.QFAEUXM. Nel frattempo commentate la notizia, se vi va, attraverso il box qui sotto.