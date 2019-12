Fineco compatibile con Garmin Pay e Fitbit Pay, ma le rimodulazioni incombono

Fineco diventa compatibile per i pagamenti digitali con Garmin Pay e Fitbit Pay, proprio come successo pochi giorni fa con Intesa Sanpaolo e Google Pay. Fitbit Pay, entrato adesso nel circuito Fineco, permette di effettuare transazioni interfacciandosi con i POS abilitati, evitando di dover presentare carte di credito o il proprio smartphone.

Una volta associata la carta, bisognerà procedere ad attivare l’opzione wallet ed avvicinare lo smartwatch o la smartband (Versa 2, Versa Special Edition, Ionic e Charge 3 Special Edition) al POS. I dati della carta di credito non saranno divulgati, ed il pagamento wireless avverrà in modo istantaneo e sicuro. Lo stesso dicasi per i wereable Garmin, anch’essi compatibili con il circuito Fineco da poco tempo. Il servizio è attivabile previo download dell’app Garmin Connect (disponibile gratuitamente per iOS e Android) ed impostazione del codice di sicurezza per l’autorizzazione dei pagamenti. Come per i dispositivi Fitbit, anche per i Garmin è sufficiente avvicinare il wereable al POS abilitato alla tecnologia contactless (ormai quasi tutti) e finalizzare la transazione.

Una bella novità per i correntisti Fineco, che purtroppo dal 1 febbraio 2020 si ritroveranno alle prese con delle rimodulazioni tutt’altro che gradite per il pagamento di un canone mensile, finora nullo, di 3,95 euro, che tuttavia potrebbe essere azzerato a determinate condizioni, e comunque rispettando requisiti ben precisi che non prevedono sconti di alcun tipo per essere ritenuti validi ai fini di cui sopra (vi abbiamo descritto i dettagli delle modifiche unilaterali del contratto riguardante la banca Fineco in questo articolo dedicato). Bisognerà consolarsi con la compatibilità del circuito bancario adesso sancita con Garmin Pay e Fitbit Pay, anche se immaginiamo i correntisti avrebbero preferito a non vedersi applicare canoni mensili. Siete d’accordo anche voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.